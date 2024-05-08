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Военные новости ★ спецоперация

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Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию

Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию

У побережья штата Мадхья-Прадеш (Индия) сильный ветер поднял высокие волны, обрушившиеся на берег. Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию, расположенную на плотине Омкарешвар.

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