У побережья штата Мадхья-Прадеш (Индия) сильный ветер поднял высокие волны, обрушившиеся на берег. Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию, расположенную на плотине Омкарешвар.
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