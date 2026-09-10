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Регионы России

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Германия рассматривает изъятие секретного плана у властей Саксонии-Анхальт

Германия рассматривает изъятие секретного плана у властей Саксонии-Анхальт

Министр обороны Германии Борис Писториус инициировал изъятие у властей федеральной земли Саксония-Анхальт секретного документа «Оперативный план для Германии» (OPLAN), чтобы не допустить его попадания к партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), победившей на последних выборах, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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