Легенда "Аякса" Сварт заявил, что удивлен решением суда по делу Промеса

Бывший футболист амстердамского "Аякса" Шак Сварт заявил, что был удивлен решением суда по делу нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, приговоренного к тюремному сроку за контрабанду наркотиков.
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