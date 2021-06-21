У одиноких женщин растут запросы...

РЖАКАРазвлеченияУ одиноких женщин растут запросы... Так ответил один товарищ на вопрос о том, почему он не создает своей семьи. ".Мне и так и хорошо. Был я там уже-в семье.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ЧайковскийСовершенно верно мужик говорит. У меня и квартира трешка есть и машина хоть и старенькая, но есть. А вот жены нет и не надо. Зато охотниц со своими хотелками и капризами хоть отбавляй. И ни одна из них не хочет, что бы добиться чего то совместным трудом, усилиями обоих. Смотрю на своих родителей и понимаю, что они из другой вселенной, в которой всего добивались вместе, делили все тяготы и лишения, боялись потерять друг друга, дорожили друг другом. По этому уже 44 года вместе, наверное это и есть настоящая любовь. Сейчас, особенно у молодёжи такое редко встретишь.Александр БабковАвтор прав! Развелось любительниц русских народных сказок про Иванушку дурачка , скатерть - самобранку да ковер самолет! А чтобы ВМЕСТЕ С МУЖЕМ В ЯРМО И ТЯНУТЬ желания нету!Gennady SokolovskyЗдесь не "русские народные сказки", к сожалению. Здесь печальный опыт ТВ - все каналы, как один, создают и транслируют "вечную тяжкую женскую долю". И сценарий один, только сюжетные ходы меняются местами.NNataТакие "хотелки" есть и у противоположного пола. Тут к нашей соседке клинья подбивать стал "жених". Соседка женщина самостоятельная , детей вырастила, образование дала, у них свои семьи. В собственности 2-х этажный котедж, земельный участок с хорошим садом, машина. Словом - обеспеченная. Как-то общую знакомую подвозили в наш поселок, с ней был этот "жених". Пока девчонки болтали, обошел кругом дом, сад оценил, чай с пирогами попил. Затем хозяйка отвезла их в город. И началось - звонки, приезды без предупреждения, попрошайство выпечки. Паралельно - словесный понос на тему - хороший дом, хорошее хозяйство. Потом- я не развелся, но с семьей не живу, живу на квартире, пустите пожить, пирогов покушать. Ладно, мой супруг на этот цирк быстро нашел лекарство. Приехал этот фрукт, а мой ему и говорит - надо помочь соседке, вот лопата, пойдем землю покопаем. Вылечил. Прекратились приезды, но звонил еще не сколько раз - все о своей тяжелой доле плакался . Так ,что не только алчных дам породило это время, но и таких же мужичков.ИИринаТакие люди ,и мужчины и женщины,были всегда. Ничего нового. Почитайте брачные объявления в дореволюциннных газетах и сами в этом убедитесь...Евгения ШпиндовскаяЭто правда. Но правда и то, что современная молодежь ведется на быстрое и нетрудное обогащение. Полным полно курсов, обучающих девушек обольщать и женить на себе богатеньких. И многие из них искренне считают, что достаточно иметь привлекательную внешность, выглядеть сексуально, и она поймает свою жар-птицу. не будет работать, а только наслаждаться жизнью. Нужно только быть по наглее.НиколайВсе мы люди, как говорил Робокоп.Комментировать
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