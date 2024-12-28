Россия будет фиксировать факты применения Киевом токсичных химикатов

Об этом сообщили в МИД РФ Россия продолжит фиксировать и информировать государства – участники Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членов ООН о случаях применения Киевом токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения.
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