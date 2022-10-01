Федеральное агентство новостей №1

6 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    А по другим данным - никакого пожара не было. Эдесь: https://nevatoday.mirtesen.ru/blog/43743147942/SMI-soobschili-o-...Лазурный автобус ...
  • Олег Самойлов
    Интересно, а гейжопейцы со пиндосами не пробовали притопать в магазин или на базар и там торговке/торговцу заявить, ч...Пушков: вокруг «п...
  • Сергей Oблезов
    Ей пофигу все эти звания, надо отобрать у них всю недвижимость, как у врагов народа.Депутат Милонов н...

В ЛНР сообщили о задержании корректировщицы ВСУ

В ЛНР сообщили о задержании корректировщицы ВСУ

Жительница ЛНР задержана правоохранительными органами из-за сотрудничества с украинскими военными. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах республики, женщина занималась корректировкой артиллерийского огня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх