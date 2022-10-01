В ЛНР сообщили о задержании корректировщицы ВСУ

Жительница ЛНР задержана правоохранительными органами из-за сотрудничества с украинскими военными. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах республики, женщина занималась корректировкой артиллерийского огня.
Жительница ЛНР задержана правоохранительными органами из-за сотрудничества с украинскими военными. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах республики, женщина занималась корректировкой артиллерийского огня.
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