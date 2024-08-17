Отказавшись от рехаба, певица Глюк’oZа скрывается от общественности и боится за свою репутацию

Певица Глюк’oZа категорически отказалась ложиться на реабилитацию в рехаб и теперь лечится дома. Оскандалившаяся певица Глюк’oZа, настоящее имя которой Наталья Чистякова, приняла решение отказаться от лечения в реабилитационном центре и предпочла продолжить интенсивную терапию дома.
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