Отказавшись от рехаба, певица Глюк’oZа скрывается от общественности и боится за свою репутацию

Певица Глюк’oZа категорически отказалась ложиться на реабилитацию в рехаб и теперь лечится дома. Оскандалившаяся певица Глюк’oZа, настоящее имя которой Наталья Чистякова, приняла решение отказаться от лечения в реабилитационном центре и предпочла продолжить интенсивную терапию дома.