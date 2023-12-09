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В Архангельской области банки начали выдавать средства по Арктической ипотеке

Кредиты на жилье на льготных условиях первыми получили уже шесть человекКредиты на жилье на льготных условиях первыми получили уже шесть человекОб этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил глава региона Александр Цыбульский.

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