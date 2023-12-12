Зеленский призвал быстрее работать с замороженными на Западе активами РФ

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках переговорного процесса с руководителем Соединённых Штатов Америки поделился мнением о том, что оказавшиеся в заморозке активы Российской Федерации следует в максимально сжатые сроки потратить для помощи Киеву.