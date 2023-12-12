Руководитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках переговорного процесса с руководителем Соединённых Штатов Америки поделился мнением о том, что оказавшиеся в заморозке активы Российской Федерации следует в максимально сжатые сроки потратить для помощи Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии