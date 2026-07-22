Эксперт Гараев назвал правила безопасных покупок в интернете

Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Тимур Гараев рассказал, что для безопасных покупок в интернете нужно проверять сайт, не переходить по ссылкам на оплату и использовать отдельную карту, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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