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Эксперт Гараев назвал правила безопасных покупок в интернете

Эксперт Гараев назвал правила безопасных покупок в интернете

Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Тимур Гараев рассказал, что для безопасных покупок в интернете нужно проверять сайт, не переходить по ссылкам на оплату и использовать отдельную карту, сообщает РИА Новости.

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