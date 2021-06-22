Политика как она есть

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Россия замыкает Европейское газовое кольцо

Россия замыкает Европейское газовое кольцо

С «Северным потоком-2» мы разобрались в предыдущем тексте (зайдите, кто не читал, бальзам на душу я вам гарантирую!).

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Владимир Домнин
Получается интересный парадокс. ЕР гордится тем, что обеспечила гейропу надежными поставками газа. При том, что эта гейропа - прихвостень США и враг России. В очередной раз об этом написано в посте: "Европа не учит уроки истории", где вспоминается, что в рядах фашистской Германии были и другие народы Европы. Газификация своих сел и городов, мягко говоря, буксует. Вывод: ЕР - антинародная партия вражеской Европы. З.Ы. Можно добавить ещё одну гордость газификации Китая - Сила Сибири.
Денис Волков
Тебе с чего платить пенсию будут? Радуйся
Никитский Георгий
Свои им яхты и футбольные клубы не купят!
карюкалов вячеслав
Мда.
Анатолий Федоров
А откуда взялись данные, что в этом году продажа газа сократилась на 27%. А как результат За последний год-два цена на нефть поднялась за это время почти в 2.5 раза, а евро упала процентов на 5. Ловко? Нефть и газ привязаны к бюджету (спекуляция) ещё и через объём продаж.

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