Россия замыкает Европейское газовое кольцо

Политика как она естьПолитикаРоссия замыкает Европейское газовое кольцоС «Северным потоком-2» мы разобрались в предыдущем тексте (зайдите, кто не читал, бальзам на душу я вам гарантирую!).Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинПолучается интересный парадокс. ЕР гордится тем, что обеспечила гейропу надежными поставками газа. При том, что эта гейропа - прихвостень США и враг России. В очередной раз об этом написано в посте: "Европа не учит уроки истории", где вспоминается, что в рядах фашистской Германии были и другие народы Европы. Газификация своих сел и городов, мягко говоря, буксует. Вывод: ЕР - антинародная партия вражеской Европы. З.Ы. Можно добавить ещё одну гордость газификации Китая - Сила Сибири.Денис ВолковТебе с чего платить пенсию будут? РадуйсяНГНикитский ГеоргийСвои им яхты и футбольные клубы не купят!карюкалов вячеславМда.Анатолий ФедоровА откуда взялись данные, что в этом году продажа газа сократилась на 27%. А как результат За последний год-два цена на нефть поднялась за это время почти в 2.5 раза, а евро упала процентов на 5. Ловко? Нефть и газ привязаны к бюджету (спекуляция) ещё и через объём продаж.Комментировать
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