Москвичи несут цветы к Театру сатиры в память об Александре Ширвиндте

Народный артист РФ похоронят на Новодевичьем кладбище. Жители столицы несут цветы и лампадки к зданию Московского академического театра сатиры в память о скончавшемся президенте театра Александре Ширвиндте.
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