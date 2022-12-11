Что такое на самом деле батальон "Азов"* и как с ним следует поступить.

ФОТО: ROMAN MIKHAILIUK/ SHUTTERSTOCK.COM, PAVLO GONCHAR/ GLOBALLOOKPRESS РУССКАЯ ВЕСНА - 2022 КРОВАВАЯ СЕКТА С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА УБИЙСТВО: ВОЙНУ НА УКРАИНЕ НАЧАЛ НЕ ЗАПАД Не только в России, но и в других странах мира за украинским батальоном неонацистов "Азов"* закрепилась самая пугающая слава.