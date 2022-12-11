ФОТО: ROMAN MIKHAILIUK/ SHUTTERSTOCK.COM, PAVLO GONCHAR/ GLOBALLOOKPRESS РУССКАЯ ВЕСНА - 2022 КРОВАВАЯ СЕКТА С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА УБИЙСТВО: ВОЙНУ НА УКРАИНЕ НАЧАЛ НЕ ЗАПАД Не только в России, но и в других странах мира за украинским батальоном неонацистов "Азов"* закрепилась самая пугающая слава.
Популярные статьи
- Зря Запад наложил санкции на нашего Деда Мороза. Теперь зима у них будет не очень обычной. Очевидное — невероятное
- Обескровленные ВСУ могут не дожить до весны из-за хотелок президента Украины Владимира Зеленского, который требует организовать зимнее наступление.
- Вчера разговаривал с американцем. С его слов, средний класс США считает, что Путин всё делает правильно и даже приносит им пользу
Свежие комментарии