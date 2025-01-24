Депутат Раду Мариан отвечает на критику в отношении награды, присужденной его брату

Депутат Раду Мариан отреагировал в социальных сетях на критику, возникшую после награждения медалью «За гражданские заслуги» его брата Андриано Мариана, видного популяризатора классической музыки в Молдове.
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