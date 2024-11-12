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Глава Минфина РФ считает, что россиянам не нужны доллары

Глава Минфина РФ считает, что россиянам не нужны доллары

После того как США и их союзники ввели против России беспрецедентные санкции, в том числе заморозив наши золотовалютные резервы, использовав американскую валюту в качестве инструмента политического давления, доллар в РФ стал «токсичным».

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Комментарии
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Стефания Новак
Не надо за нас решать , что нам нужно. Мы сами решим что надо , а что не надо. Небось свои доллары держит заграницей
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22 час.

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