Главы МИД ЕС обсудили меры против российских дипломатов, туристов и спортсменов — рассказываем, о чём шла речь, какие ограничения в работе и что пока осталось на уровне дискуссий.
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