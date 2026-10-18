Турция рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в эфире Kanal 7.
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