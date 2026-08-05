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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алла Шишкина: «Два золота российских синхронисток закрыли все вопросы о том, кто сильнее в групповых упражнениях»

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина заявила, что победы российских синхронисток на чемпионате Европы поставили точку в спорах о самой сильной команде в групповых упражнениях.

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