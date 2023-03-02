В Калуге окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного под предлогом установки окон

Следственным отделом № 3 Следственного управления УМВД России по городу Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Следственным отделом № 3 Следственного управления УМВД России по городу Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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