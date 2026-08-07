Zero Hedge
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Zero Hedge

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"The Gift That Keeps Giving": Five Ways Republicans Benefit From Democratic Socialist Victories

"The Gift That Keeps Giving": Five Ways Republicans Benefit From Democratic Socialist Victories

"The Gift That Keeps Giving": Five Ways Republicans Benefit From Democratic Socialist Victories Radical leftists and Islamist activists are increasingly converging inside the Democratic Party as Democratic Socialists of America, forming what can only be described as a "red-green alliance.

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