Песков: переговоры Путина и Уиткоффа — шаг в сторону встречи лидеров РФ и США

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и специального посланника главы Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа — это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров двух стран.
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