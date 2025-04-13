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Песков: переговоры Путина и Уиткоффа — шаг в сторону встречи лидеров РФ и США

Песков: переговоры Путина и Уиткоффа — шаг в сторону встречи лидеров РФ и США

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и специального посланника главы Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа — это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров двух стран.

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