Avia.pro - СМИ Манекен — главный враг шариата! Как приезжий воин справедливости сразился с пластиковой угрозой Ох уж эти приезжие, всегда готовы принести на улицы города не только свою культуру, но и свои представления о справедливости.
"Получай кафир": Юнец в магазине одежды докопался до пластмассового манекена. О чем это говорит?
Комментарии
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Нина Попова
Разговоры, разговоры.. Когда уже Россию освободят от дикарей? Ждут, когда начнутся погромы? Так и тем, кто завозит эту нечисть и отмазывает горных баранов, достанется.
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18 час.
Татьяна Курочкина
Святая НАИВНОСТЬ...‼️🙏🏻 Да "наши" властьпридержащие и за более ужасные преступления этих урюков палец о палец не ударят ‼️‼️‼️
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17 час.
Татьяна Курочкина
Вот именно этого возможно и хотят дождаться....🤷Со свойственной этим лоббистам апломбом уверенны,что вовремя сольются за кордон.....🤷
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17 час.
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