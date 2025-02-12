Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri
    только расстрел или каторга!В Новосибирске за...
  • Амара Карпова
    ГЕРОЙ❤️Храни Тебя Бог👊🙏🙏🙏Уроженец села Зюз...
  • Наталья Дорожкина
    Слово «орнитолог» уже не устраивает. Бердвочер… гм. Тогда и воробья надо называть «спэроу»Китайских воробье...

Новосибирск получит почти 9,5 млрд рублей на новые нацпроекты

Новосибирск получит почти 9,5 млрд рублей на новые нацпроекты

Почти 9,5 млрд рублей получит Новосибирск из областного бюджета в качестве субсидий – новые национальные проекты и региональная поддержка позволят продолжить ремонт улично-дорожной сети и обновление общественного транспорта в городе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх