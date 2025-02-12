Новосибирск получит почти 9,5 млрд рублей на новые нацпроекты

Почти 9,5 млрд рублей получит Новосибирск из областного бюджета в качестве субсидий – новые национальные проекты и региональная поддержка позволят продолжить ремонт улично-дорожной сети и обновление общественного транспорта в городе.
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