Глава Еврокомиссии пообещала Украине 50 миллиардов долларов инвестиций, что не соответствует действительности

Украина якобы получит в ближайшие годы более 50 миллиардов долларов инвестиций от Евросоюза. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако ее слова не соответствуют действительности, и это очень легко доказать.