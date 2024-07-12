9 июля Брюссель торжественно объявил о том, что приостанавливает процесс вступления в Евросоюз Грузии, которая крамольно ограничивает права его агентов влияния – представителей "неправительственных" организаций, лоббирующих интересы правительства ЕС, а также категорически не желает воевать против России, несмотря на все давление НАТО.