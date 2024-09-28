СК возбудил уголовные дела за преступления в Курской области

Уголовные дела возбуждены в отношении украинских военных за преступления в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).
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