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СК возбудил уголовные дела за преступления в Курской области

СК возбудил уголовные дела за преступления в Курской области

Уголовные дела возбуждены в отношении украинских военных за преступления в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

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