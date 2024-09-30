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Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ. Президент назвал это судьбоносным событием для всей страны и напомнил о тяжелейших испытаниях, через которые прошли жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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