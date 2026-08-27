Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, назвал главную русскую звезду хоккея с игровой точки зрения.
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