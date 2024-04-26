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Китай

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Глава Отдела международных связей ЦК КПК провел встречу с должностными лицами из Австралии и Малайзии

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ -- Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао в четверг в Пекине провел отдельные встречи с губернатором австралийского штата Южная Австралия Фрэнсис Адамсон и заместителем председателя Партии народной справедливости Малайзии, министром науки, технологий и инноваций Чанг Лих Кангом.

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