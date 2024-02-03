Авдеевка - удавка сжимается! Принципы ночной охоты, душный арт-колпак, на юго-востоке - сдвиг на километр

Авдеевка: на юго-востоке идут ожесточенные боестолкновения, отмечает Евгений Лисицын. Бойцы российской армии расширили зону контроля к востоку от базы отдыха «Царская охота» и дерзко наступают на северо-восточной стороне.
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