Правительство РФ обсудит временное управление проблемными предприятиями

Вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах правительства РФ внедрить временное управление на некоторых предприятиях с проблемами в безопасности.
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