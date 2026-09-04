Экс-журналистку осудили на 15 лет за передачу Киеву данных о ВС РФ на Запорожье

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Бывшая журналистка украинского СМИ осуждена на 15 лет колонии за шпионаж на спецслужбы Украины, она передавала данные о военных и представителях органов власти РФ.
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