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Афганские военные объяснили, почему бежали в Узбекистан

Афганские военные объяснили, почему бежали в Узбекистан

Бежавшие в Узбекистан военные правительственных войск Афганистана заявили, что у них не было выбора. К такому решению их подтолкнуло взятие талибами (организация запрещена в РФ) столицы страны — Кабула, передает сегодня, 17 августа, РИА Новости.

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