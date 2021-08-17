Афганские военные объяснили, почему бежали в Узбекистан

Бежавшие в Узбекистан военные правительственных войск Афганистана заявили, что у них не было выбора. К такому решению их подтолкнуло взятие талибами (организация запрещена в РФ) столицы страны — Кабула, передает сегодня, 17 августа, РИА Новости.