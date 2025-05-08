Зеленский угрожает, что парад Победы в Москве – это законная цель для воздушной атаки. Он и его кураторы либо забывают, либо не верят в то, что Россия в считаные минуты может нанести удар возмездия по критически важным объектам.
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