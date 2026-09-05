Киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле.
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