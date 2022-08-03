ВС РФ наносят мощные удары по позициям ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода

Российские военные наносят мощные удары по укрепленным позициям ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода Наступление ВС РФ и бойцов Народной милиции ДНР в Авдеевке развивается успешно, противник несет огромные потери и сильно деморализован.