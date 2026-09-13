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Овощные культуры и картофель в этом году в регионе предстоит убрать с площади 1,1 тыс. га

Овощные культуры и картофель в этом году в регионе предстоит убрать с площади 1,1 тыс. га

Уборочная кампания овощей и картофеля в Ивановской области набирает темпы. Аграрии уже собрали 500 тонн овощей, накопали 3,7 тыс.

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