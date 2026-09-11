В Татарстане подростки пропагандировали экстремизм ради авторитета у сверстников

В Татарстане есть подростков на летних каникулах пропагандировали экстремизм ради авторитета у сверстников.
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