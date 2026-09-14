Роту украинских военнослужащих привлекли к охране гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парада в Харькове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Модель Решетова з...
- Нардеп Дмитрук: н...
- FT: телефонный ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым