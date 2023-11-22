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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» подписал Саморукова до конца сезона. Контракт двусторонний

Контракт с 24-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 250 тысяч.

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