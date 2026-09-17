Памфилова назвала военнослужащих и участников СВО активными избирателями

Военнослужащие и участники СВО являются одними из самых активных избирателей. Об этом 17 сентября заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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