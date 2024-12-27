В Центре здоровья Калараша улучшены условия

Люди, пользующиеся медицинскими услугами в Центре здоровья г. Калараш, теперь могут пользоваться более легким и безопасным доступом в здание благодаря завершению проекта, который предусматривал ремонт подъездных путей, перил и перекрытия над подвалом, а также установку вертикальной мобильной платформы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает Noi.
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