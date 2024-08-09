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«Киев делает то, что нужно»: Пентагон одобрил действия украинской армии в Курской области России

«Киев делает то, что нужно»: Пентагон одобрил действия украинской армии в Курской области России

Соединенные Штаты не считают вторжение украинской армии на российскую территорию чем-то, выходящим за рамки конфликта, по мнению американских генералов, все действия Киева продиктованы стремлением «достигнуть успеха» на поле боя.

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