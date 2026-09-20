Американцев призвали к осторожности на Ближнем Востоке из-за Йемена

Американские власти призывают граждан США, которые находятся на Ближнем Востоке, быть осторожными в связи с опасностью эскалации конфликта между Саудовской Аравией и шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы), правящим на севере Йемена, следует из заявлений посольств Соединённых Штатов в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова назвала ...
- ЛЛ Орехов замыкают в...
- ГБ CNN Brasil: сорат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым