Американцев призвали к осторожности на Ближнем Востоке из-за Йемена

Американские власти призывают граждан США, которые находятся на Ближнем Востоке, быть осторожными в связи с опасностью эскалации конфликта между Саудовской Аравией и шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы), правящим на севере Йемена, следует из заявлений посольств Соединённых Штатов в регионе.