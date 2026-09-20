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Аргументы и Факты

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Американцев призвали к осторожности на Ближнем Востоке из-за Йемена

Американцев призвали к осторожности на Ближнем Востоке из-за Йемена

Американские власти призывают граждан США, которые находятся на Ближнем Востоке, быть осторожными в связи с опасностью эскалации конфликта между Саудовской Аравией и шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы), правящим на севере Йемена, следует из заявлений посольств Соединённых Штатов в регионе.

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