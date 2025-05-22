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Царьград

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Домодедово и Жуковский вновь закрыты: второй раз за сутки ограничены полёты

Домодедово и Жуковский вновь закрыты: второй раз за сутки ограничены полёты

22 мая в московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на полёты с 4:10 утра. Это второй случай за сутки.

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