Победы Англии и Франции, камбэк Украины, 25-матчевый бан Морэнта, Аршавин уйдет из «Зенита», Хэмилтон хочет контракт на 250 млн фунтов, Джордан продает «Шарлотт» и другие новости

Не только о футболе

Всем привет! Начинайте субботнее утро с нашего дайджеста – и тогда день точно удастся 😎 1. В 3-м туре квалификации Евро-2024 Англия забила 4 мяча Мальте, Франция разгромила Гибралтар, а Украина сыграла 3:2 с Северной Македонией, уступая 0:2.