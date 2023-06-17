Победы Англии и Франции, камбэк Украины, 25-матчевый бан Морэнта, Аршавин уйдет из «Зенита», Хэмилтон хочет контракт на 250 млн фунтов, Джордан продает «Шарлотт» и другие новости

Всем привет! Начинайте субботнее утро с нашего дайджеста – и тогда день точно удастся 😎 1. В 3-м туре квалификации Евро-2024 Англия забила 4 мяча Мальте, Франция разгромила Гибралтар, а Украина сыграла 3:2 с Северной Македонией, уступая 0:2.
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