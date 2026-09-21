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В Иркутске началось строительство трёх блоков нового здания Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова

В Иркутске началось строительство трёх блоков нового здания Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова

Работы ведутся в рамках госпрограммы "Развитие образования", регионального проекта "Всё лучшее детям" и нацпроекта "Молодёжь и дети".

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