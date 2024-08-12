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«Это может означать военный конец для Украины». Der Spiegel: Путин придумал хитрый план выкинуть ВСУ из Курской области

«Это может означать военный конец для Украины». Der Spiegel: Путин придумал хитрый план выкинуть ВСУ из Курской области

Сегодня 17K прочитали Автор: Вячеслав Филиппов Вторжение Украины в Курскую область может ознаменовать для Киева поражение в конфликте, заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

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