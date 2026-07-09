Депутат ГД Матвеев: решение проблемы дефицита топлива — пересмотр красных линий

Создание топливного и энергетического кризиса на Украине, в том числе для защиты российских НПЗ, вооруженным силам вполне по силам, для этого Москве пора пересмотреть свои «красные линии» в договоренностях «международного олигархата», заявил RTVI депутат Госдумы Михаил Матвеев.