Создание топливного и энергетического кризиса на Украине, в том числе для защиты российских НПЗ, вооруженным силам вполне по силам, для этого Москве пора пересмотреть свои «красные линии» в договоренностях «международного олигархата», заявил RTVI депутат Госдумы Михаил Матвеев.
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