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Кадры допроса задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге

ФСБ показала кадры допроса подростков, задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге. Один из задержанных признался, что в августе 2024 года он подписался в мессенджере Telegram на неонацистские каналы.

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Получил паспорт,значит будешь отвечать за поступке сам без мамы или папы,всё детство у же ушло.Нет мозгов,вылечим.Хорошо бы нашим в Госдуме вернули бы спецшколы для малолетних террористов как в Советское время.
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19 час.
ВК
Вад Кук
Лишь бы не было всепрощенчества
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16 час.
Константин Самарин
Таких сволочей надо &quot;нейтрализовать&quot; при задержании. Все-равно, ничего путного из ублюдков не вырастет.
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16 час.

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