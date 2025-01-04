Кадры допроса задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге

ФЮ

Фаина Юсупова

Получил паспорт,значит будешь отвечать за поступке сам без мамы или папы,всё детство у же ушло.Нет мозгов,вылечим.Хорошо бы нашим в Госдуме вернули бы спецшколы для малолетних террористов как в Советское время.